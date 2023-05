Miljonair Sanderink moet ex Van Egten miljoenen extra betalen

Miljonair en zakenman Gerard Sanderink is zijn ex meer geld verschuldigd wegens herhaaldelijke beschuldigingen aan haar adres. Eerder oordeelde de rechtbank in Den Haag al dat hij bijna 2 miljoen euro aan dwangsommen moest betalen. In hoger beroep heeft het gerechtshof in Den Haag nog meer dwangsommen verbeurd verklaard, waardoor Sanderink in totaal meer dan 4,6 miljoen euro kwijt is.

Sanderink en zijn ex Brigitte van Egten, de voormalig directeur van zijn zonnepanelenbedrijf, liggen al jaren met elkaar overhoop. Sanderink zette haar aan de kant toen hij een relatie aanging met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige. Sanderink beschuldigde Van Egten vervolgens op allerlei manieren van fraude. Ook beweerde hij dat ze actief was in de porno-industrie.

Van Egten klaagde hem daarop aan wegens smaad en eiste rectificaties. Omdat hij almaar doorging met de beschuldigingen moet Sanderink dwangsommen betalen. De priv├ęconflicten van Sanderink halen al langer het nieuws, ook omdat ze gevolgen hebben voor zijn bedrijven. Hij moest vanwege de kwestie al vertrekken als hoogste bestuurder van het door hem opgerichte IT-bedrijf Centric, besloot de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam in november vorig jaar. De 74-jarige Sanderink zou niet meer in staat zijn verstandige beslissingen te nemen over het 2500 werknemers tellende bedrijf met belangrijke klanten als De Nederlandsche Bank (DNB) en ASML.

In maart dit jaar werd Sanderink vervolgens per direct geschorst als topman van Strukton en ingenieursbureau Oranjewoud. Dat laatste hadden de commissarissen van de ondernemingen besloten.