Nederlandse economie gekrompen in het eerste kwartaal

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,7 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Dat blijkt uit een eerste raming die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd. Het statistiekbureau schrijft de economische neergang vooral toe aan de afzwakkende wereldhandel, waardoor de export afnam.

Met de daling doet Nederland het een stuk slechter dan naburige landen. Zo groeide de economie in België en Frankrijk met respectievelijk 0,4 en 0,2 procent. De Britse economie groeide met 0,1 procent, de Duitse economie stagneerde met een groei van 0 procent. Gemiddeld kwam de groei in de Europese Unie uit op 0,3 procent. “De afgelopen jaren deed de Nederlandse economie het meestal beter dan de rest van Europa, dit kwartaal was het andersom”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen in een toelichting.

De verslechtering in het afgelopen kwartaal kwam niet doordat er minder geld is geïnvesteerd in de bouw of dat er minder werd uitgegeven aan goederen als personenauto’s, vliegtuigen en machines. Deze investeringen groeiden juist met 1,1 procent. Volgens het CBS namen huishoudens minder diensten af, maar kochten ze meer goederen. De consumptie van huishoudens bleef het afgelopen kwartaal gelijk. “Nederlanders waren wel meer geld kwijt, maar dat kwam alleen maar omdat de prijzen zijn gestegen”, aldus Van Mulligen.

De uitvoer van goederen en diensten daalde met 1,8 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van 2022. “Dat de economie kromp komt vooral door de handel met het buitenland. De krimp van de export hangt voor een groot deel samen met het feit dat de Nederlandse industrie een slecht kwartaal achter de rug heeft”, stelt de econoom. Vooral in de chemiesector en de staalindustrie kromp de productie. Dat hangt volgens het CBS mogelijk samen met de hoge energieprijzen.

Volgens de econoom leverde de bedrijfstak handel, horeca, vervoer en opslag de negatiefste bijdrage aan de economische ontwikkelingen. De bouw leverde juist de positiefste bijdrage. Er werd vooral veel geld gestoken in het verduurzamen van woningen.

De economie in ons land groeide in het eerste kwartaal vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder nog wel met 1,9 procent. Maar toen werd de economie nog sterk afgeremd door een harde coronalockdown.

Volgens Van Mulligen blijft de krapte op de arbeidsmarkt onverminderd hoog. “Voor iedere 100 werklozen waren er 122 vacatures. Er zijn nu al anderhalf jaar lang meer vacatures dan werklozen.”