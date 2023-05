Ondernemersorganisaties bezorgd over krimp economie

De krimp van de economie baart ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zorgen. “De voor Nederland belangrijke export daalde met bijna 2 procent en de investeringen stagneren, wat de brede welvaart aantast op langere termijn”, zeggen ze naar aanleiding van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “De combinatie van een hoge rente, aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt en teruglopende consumptie doet zich inmiddels in vele sectoren voelen.”

Uit de cijfers komt naar voren dat Nederland het in het eerste kwartaal van dit jaar slechter doet dan omliggende landen. “De krimp van de Nederlandse economie drukt ons daarmee met de neus op de feiten”, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. “Maandag bleek ook al dat de industrie in ons land blijft krimpen. Zorgelijk, want deze sector bepaalt sterk het wel en wee van onze economie (ongeveer 20 procent) en is cruciaal voor de toekomst om als Europa autonoom te blijven.”

Eerder lieten de vakbonden weten dat de economische krimp een aanmoediging is te blijven strijden voor hogere lonen. De ondernemersorganisaties zeggen dat “waar dat kan” lonen moeten stijgen, maar “toch is waakzaamheid hier steeds meer op zijn plaats”. Zo stijgen de loonkosten inmiddels ook flink, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. “In totaal zien ondernemers hun loonkosten met zo’n 17 miljard euro stijgen dit en vorig jaar.”

De organisaties noemen het “belangrijk met elkaar de balans te bewaken en de economie weer op koers te krijgen.”