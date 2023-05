Onderzoek: supermarktketens doen te weinig aan mensenrechten

Supermarktketens doen te weinig aan het beschermen van mensenrechten. Volgens onderzoek van denktank Questionmark samen met ontwikkelingsorganisaties Oxfam Novib en Solidaridad hebben supermarkten wel aandacht voor risico’s op discriminatie en uitbuiting in hun toeleveringsketens, maar grijpen zij nauwelijks in bij misstanden. Lidl krijgt de minst slechte score, voor marktleider Albert Heijn is er een plek in de middenmoot.

Als positief punt wijst het onderzoek naar de programma’s die supermarkten hebben om de inkomsten van cacaoboeren te verhogen. “Zo werken Albert Heijn, ALDI en PLUS samen met Tony’s Chocolonely aan een leefbaar inkomen voor cacaoboeren. Maar supermarkten hebben duizenden andere producten in de schappen liggen waarvoor zo’n aanpak ook nodig is”, stelt het onderzoek.

Lidl krijgt een score van 45 procent voor de naleving van mensenrechten op het gebied van transparantie, arbeiders, boeren en gender. Albert Heijn volgt met 33 procent, concurrent Jumbo met 23 procent. PLUS en Dirk zijn de hekkensluiters met scores van respectievelijk 12 en 3 procent. Het onderzoek omvatte verder nog ALDI en Ekoplaza, waarmee de zeven grootste supermarkten en 80 procent van de Nederlandse markt zijn vertegenwoordigd.

“Lidl is transparanter over waar producten vandaan komen dan andere supermarkten en hoe het mensenrechtenproblemen aanpakt. Maar geen enkele supermarkt levert voldoende bewijs voor het waarborgen van mensenrechten”, stelt het onderzoek. “Supermarkten nemen nog te weinig verantwoordelijkheid en lijken te wachten op wetgeving voordat zij mensenrechten echt serieus nemen”, voegt Questionmark-directeur Charlotte Linnebank toe.