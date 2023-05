Philips koploper in AEX na update slaapapneu-apparaten

Philips was dinsdag de grootste stijger in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. Het zorgtechnologieconcern liet op basis van eigen onderzoek weten dat het merendeel van zijn slaapapneu-apparaten wel degelijk veilig was. De defecte slaapapneu-apparaten, waarin het isolatieschuim kon verbrokkelen, houden Philips al jaren in de greep en het bedrijf zette al honderden miljoenen euro’s apart voor de vervanging van de apparaten. Het aandeel werd ruim 4 procent hoger gezet.

Verder wachten beleggers vooral op een stroom van macro-economische cijfers. Zo wordt in Nederland bekendgemaakt of de economie in het eerste kwartaal is gegroeid en komt de tweede raming van de economische groei van de gehele eurozone naar buiten. In de Verenigde Staten staan de winkelverkopen en de industriƫle productie op het programma. Die cijfers geven mogelijk meer inzicht in de vraag of de grootste economie ter wereld afstevent op een recessie. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de onderhandelingen over het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid.

De AEX noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 756,14 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 938,94 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. Londen won 0,1 procent. De hoofdindex in Istanbul zakte 2 procent. Maandag verloor de Turkse beurs al 6 procent door het nieuws dat er voor de presidentsverkiezingen een tweede stemronde nodig is om de strijd te beslechten.

Naast Philips stond chipbedrijf ASMI in de kopgroep van de AEX, met een winst van 1,2 procent. Techinvesteerder Prosus sloot de rij met een verlies van 1,1 procent. In de MidKap vielen de resultaten van InPost (plus 3,2 procent) in de smaak bij beleggers. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de pakketvolumes en de resultaten afgelopen kwartaal stijgen. Het bedrijf bevestigde daarnaast de verwachtingen voor dit jaar.

Bij de kleinere bedrijven won Vivoryon 2 procent. Het biotechbedrijf behaalde afgelopen kwartaal geen omzet, maar het nettoverlies liep wel terug. Medisch technologiebedrijf Onward, dat ook met cijfers kwam, klom dik 1 procent. In Londen zakte Vodafone 3 procent. De nieuwe topvrouw Margherita Della Valle gaat in de komende drie jaar in totaal 11.000 banen schrappen bij het Britse telecomconcern.

De euro was 1,0877 dollar waard, tegen 1,0872 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 71,01 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 75,14 dollar per vat.