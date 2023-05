Philips: merendeel slaapapneu-apparaten wel degelijk veilig

Het merendeel van de door problemen geplaagde slaapapneu-apparaten van Philips was wel degelijk veilig. Dat concludeert Philips op basis van uitgebreid onderzoek. Vorig jaar bracht het concern ook al voor de onderneming gunstige testresultaten naar buiten rond de slepende en dure kwestie, nu heeft Philips een nieuwe update.

De problemen met de slaapapneu-apparaten hebben betrekking op isolatieschuim in de machines. Dat kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen. Maar Philips stelt dat tot nu toe uit het onderzoek naar voren is gekomen dat de risico’s binnen de veiligheidslimieten vallen.

De testresultaten hebben betrekking op ongeveer 95 procent van de geleverde apparaten. Als de apparaten niet waren schoongemaakt met ozon, dan waren er volgens Philips geen veiligheidsrisico’s. En ongeacht welk schoonmaakmiddel is gebruikt, kan het zorgtechnologiebedrijf ook al voor ongeveer twee derde van de apparaten, namelijk de eerste generatie zogeheten Dreamstation-apparaten, zeggen dat ze weliswaar kapot konden gaan maar dat er dan geen gevaar ontstond voor de gezondheid van gebruikers.

In totaal moest Philips wereldwijd 5,5 miljoen slaapapneu- en beademingsapparaten vervangen. Daarvoor moest het bedrijf al zo’n miljard euro vrij maken. Philips heeft in april ook 575 miljoen euro apart gezet voor een mogelijke schadeclaim in de Verenigde Staten in verband met de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten. Daar zijn patiĆ«nten bezig een massaclaimzaak op te zetten.

Er spelen daarnaast nog meer claims en de kosten van de affaire kunnen dus nog verder oplopen. In de VS wordt volgens Philips ook vaker schoongemaakt met ozon, iets wat bijvoorbeeld in Nederland helemaal niet gebruikelijk zou zijn. Toch heeft de onderneming al eerder aangegeven dat ook veel meldingen binnengekomen zijn over apparaten waarvan na controle bleek dat het bewuste schuim helemaal niet was losgeraakt.