Staat gaat opdraaien voor kosten ontmanteling centrale Dodewaard

De belastingbetaler draait op voor de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard. De Staat is van plan om alle aandelen van de eigenaren over te nemen, laat het kabinet aan de Tweede Kamer weten. De centrale is al in 1997 stilgelegd.

Er wordt al jaren onderhandeld over de ontmanteling van de centrale die in 2045 moet beginnen. Volgens de Staat is de eigenaar niet in staat om de kosten daarvan te dragen. Het is de bedoeling dat het ministerie van Financiën de aandelen koopt voor 1 euro. De aandeelhouder zal daarbij het totale eigen vermogen van 75 miljoen euro overdragen. “Zo wordt onder de huidige omstandigheden zo veel als mogelijk recht gedaan aan het principe ‘de vervuiler betaalt’”, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur).

Met deze minnelijke schikking “zal de Staat de overheidsbijdrage aan de ontmantelingskosten zo laag mogelijk weten te houden”, aldus de bewindsvrouw. Het is de bedoeling dat Dodewaard zal worden ondergebracht bij het staatsbedrijf COVRA die onder andere verantwoordelijk voor de inzameling, verwerking, opslag en eindberging van radioactief afval in Nederland.

Het Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor (NEA) is eigenaar van de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Dodewaard (GKN). De aandelen van de NEA zijn in handen van vier elektriciteitsbedrijven, te weten ENGIE, EPZ, Vattenfall en Uniper.