Stijgende chipbedrijven zorgen voor minieme winst AEX

Besi, ASMI en ASML zijn dinsdag bovenaan geëindigd in de Amsterdamse AEX-index. De chipbedrijven werden mee omhoog getrokken door de gestegen beurskoersen van Amerikaanse en Japanse branchegenoten en wonnen tot 2 procent. Mede door die plussen van de chipbedrijven eindigde de AEX een fractie in het groen.

Beleggers verwerkten ook macro-economische cijfers. Zo bleek de Nederlandse economie in het eerste kwartaal te zijn gekrompen. Maar dat had geen invloed op de groei van de economie in de eurozone. De Chinese winkelverkopen en industriële productie vielen wat lager uit dan verwacht. In de Verenigde Staten verkochten winkels meer dan een maand eerder.

Philips eindigde 0,6 procent lager. Het medisch technologiebedrijf stond een groot deel van de dag hoger, maar leverde die winst gedurende de laatste handelsuren in. Het zorgtechnologieconcern liet op basis van eigen onderzoek weten dat het merendeel van zijn slaapapneu-apparaten wel degelijk veilig was. De defecte slaapapneu-apparaten, waarin het isolatieschuim kon verbrokkelen, houden Philips al jaren in de greep en kosten het bedrijf honderden miljoenen euro’s.

De AEX sloot een fractie hoger dan een dag eerder op 756,22 punten. De MidKap-index verloor 0,5 procent tot 937,04 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 0,3 procent in.

In de MidKap zag InPost (min 1,7 procent) een eerdere koerswinst verdampen. De resultaten van de Poolse aanbieder van pakketkluisjes stegen het afgelopen kwartaal en het bedrijf bevestigde de verwachtingen voor dit jaar. Topman Rafa Brzoska waarschuwde wel voor een vertraging in de markt.

Ook Vivoryon (min 7,8 procent) leverde een eerdere winst in. Het biotechbedrijf behaalde afgelopen kwartaal geen omzet, maar het nettoverlies liep wel terug. In Londen zakte Vodafone bijna 7,5 procent. De nieuwe topvrouw van het Britse telecomconcern gaat in de komende drie jaar in totaal 11.000 banen schrappen.

De euro was 1,0864 dollar waard, tegen 1,0872 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 71,02 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 75,09 dollar per vat.