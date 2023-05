Transavia schrapt in juni, juli en augustus opnieuw veel vluchten

Transavia schrapt in juni nog eens zo’n 160 retourvluchten vanwege het vliegtuigtekort waarmee de maatschappij kampt. Dat staat gelijk aan bijna 5 procent van het totaal aan vluchten. En de problemen zijn daarna waarschijnlijk nog niet verholpen. In juli en augustus moet waarschijnlijk nog 2 procent van de vluchten worden geannuleerd.

De KLM-dochter heeft onder andere door de vertraagde komst van leasevliegtuigen en benodigde reparaties te weinig capaciteit. Daardoor moest Transavia al van duizenden reizigers de vlucht schrappen.

De maatschappij had al aangekondigd dinsdag alle passagiers en reisorganisaties te zullen informeren van wie volgende maand één of meerdere vluchten worden gewijzigd of geannuleerd. Het streven is om nog deze maand iedereen te informeren die in juli of augustus te maken krijgt met vluchtuitval.

Transavia komt nog vijf vliegtuigen tekort. De komst van drie leasetoestellen liep grote vertraging op. Daarnaast mist de KLM-dochter nog twee toestellen, één omdat het vliegtuig schade heeft opgelopen en gerepareerd moet worden. Ook is er nog een vliegtuig buiten gebruik voor onderhoud.

Waar mogelijk wil Transavia vluchten omboeken of zorgen voor een alternatief. Gedupeerde reizigers kunnen ook hun geld terugkrijgen. Transavia vervoert ook veel mensen die pakketreizen hebben geboekt bij reisorganisaties. In dat geval neemt je reisorganisatie contact met je op als er iets aan je reis verandert.

De reissector heeft last van de recente vluchtannuleringen bij met name Transavia. Zowel de luchtvaartmaatschappij zelf als reisorganisatie Sunweb zagen dat vorige week al terug in een lager aantal boekingen. Prijsvrij Vakanties en D-Reizen merkten ook dat veel mensen “onrustig worden” door problemen bij Transavia en willen omboeken. Door de problemen konden bijna honderd boekingen bij de twee reisbureau’s, voor in totaal meer dan 250 mensen, helemaal niet meer doorgaan omdat er geen alternatieven beschikbaar waren.