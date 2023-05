Voormalig Audi-baas bekent schuld in dieselschandaal

De voormalige topman van Audi, Rupert Stadler, heeft voor de rechtbank schuld bekend voor zijn rol in het grootschalig gesjoemel met dieselauto’s van het Duitse merk. Stadler hield jarenlang vol onschuldig te zijn en beweerde zelf te zijn misleid door ingenieurs binnen het bedrijf.

De regionale rechtbank van München had Stadler echter in maart een voorwaardelijke celstraf in het vooruitzicht gesteld als hij een allesomvattende schuldbekentenis zou afleggen en een boete van 1,1 miljoen euro zou betalen. Stadler had begin mei gezegd dat hij de bekentenis zou afleggen om te voorkomen dat hij naar de gevangenis zou moeten.

Audi was net als moederbedrijf Volkswagen betrokken bij misleiding bij metingen van de stikstofuitstoot van diesels, waarbij de emissies bij laboratoriumtests in orde waren maar op de weg te hoog. Vlak nadat in 2015 bekend was geworden dat autofabrikanten in de Verenigde Staten de boel op deze manier bedrogen, zou Stadler volgens aanklagers ook hebben geweten van die praktijken. Toch stopte hij de productie van auto’s met speciale sjoemelsoftware pas in 2018.

Stadler wordt niet beschuldigd van het aanzetten tot manipulatie van de auto’s. Hij liet wel de verkoop van deze voertuigen doorgaan, ook al wist hij dat er gemanipuleerd kon worden met de uitstootwaarden. Met een ‘ja’ bevestigde hij een verklaring die zijn advocaat dinsdag voor de rechtbank had voorgelezen. Daarin gaf Stadler wangedrag toe. De verklaring erkende dat hij de mogelijkheid had om in te grijpen, maar dit niet deed.

Met de bekentenis die op de 168e dag van het proces werd afgelegd, werd Stadler het eerste lid van het bestuur van de Volkswagen-groep dat voor de rechtbank de beschuldiging van fraude door nalatigheid in het dieselschandaal toegaf.

Voormalig chef motorontwikkeling van Audi, Wolfgang Hatz, die ook wordt aangeklaagd, en twee van zijn senior ingenieurs hebben al bekend dat ze ervoor hadden gezorgd dat de motorsoftware werd ontworpen. Volgens de rechtbank kunnen Hatz en een ingenieur ook een voorwaardelijke straf verwachten. De andere ingenieur werd niet vervolgd in ruil voor een boete.