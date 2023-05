Aantal cateraars kent sterkste groei ooit

Het beginnen van een eigen cateringbedrijf wordt steeds populairder in Nederland. Volgens dataspecialist BoldData hebben 5670 mensen zich sinds begin 2022 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als cateraar. Dat is een stijging van 32 procent. Nooit eerder steeg het aantal zo hard.

Het aantal cateringbedrijven is in tien jaar bijna verviervoudigd, van 6945 in 2013 naar 23.400 in 2023. Daarmee zijn er voor het eerst in Nederland meer dan 20.000 cateringbedrijven geregistreerd.

Catering is ook uitgegroeid tot de grootste categorie binnen de horeca. Het aantal horecabedrijven groeide het afgelopen jaar met 7,5 procent van 69.150 naar 74.320. Deze groei is vooral te danken aan de toename van het aantal cateraars. Volgens BoldData is 95 procent van de nieuwe cateraars zzp-er.