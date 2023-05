Aegon stijgt op beurs Amsterdam, Alfen hard onderuit

Aegon was woensdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index dankzij een goed ontvangen handelsbericht van de verzekeraar. Alfen was juist een opvallende verliezer op het Damrak na cijfers van de maker van laadpalen voor elektrische auto’s en opslagsystemen. Verder waren de koersbewegingen op de Europese aandelenmarkten beperkt.

De AEX eindigde met een plus van 0,3 procent op 758,28 punten. De MidKap, met daarin Alfen, daalde 0,6 procent tot 931,92 punten. Op de beurzen in Parijs en Londen waren minnen tot 0,4 procent te zien. De DAX in Frankfurt won 0,3 procent.

Aegon stond bovenaan de hoofdgraadmeter op Beursplein 5 met een winst van ruim 4 procent. Volgens topman Lard Friese kende Aegon in het eerste kwartaal een sterke commerciële groei en boekt het bedrijf vooruitgang met de strategische en financiële doelstellingen. Ook de verkoop van de Nederlandse activiteiten van Aegon aan branchegenoot ASR ligt op schema en zal in de tweede jaarhelft worden afgerond.

Prosus klom 2,5 procent na de kwartaalresultaten van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft. Tencent profiteerde van het opheffen van de coronamaatregelen in China en zag de omzet stevig toenemen. Chemicaliëndistributeur IMCD was de grootste daler in de AEX met een min van 3,3 procent. Heineken leverde 2,5 procent in.

In de MidKap kelderde Alfen meer dan 13 procent. Het bedrijf boekte afgelopen kwartaal flink meer omzet, maar de winstmarge stond onder druk en de vraag naar oplaadsystemen voor elektrische auto’s daalde. Alfen waarschuwde ook dat de jaaromzet waarschijnlijk aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte zal uitkomen. Ook InPost (min 6,8 procent) had het zwaar. De aanbieder van pakketkluisjes werd door JPMorgan Chase van de kooplijst gehaald. Air France-KLM was koploper bij de middelgrote fondsen met een winst van 4,6 procent.

Siemens won 2,6 procent in Frankfurt. Het Duitse industrieconcern verhoogde opnieuw zijn jaarverwachtingen. De Duitse bank Commerzbank zakte 4,2 procent na tegenvallende resultaten.

De euro was 1,0828 dollar waard, tegen 1,0864 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent duurder op 72,44 dollar. Brentolie kostte 2 procent meer op 76,45 dollar per vat.