Bloomberg: Shell wil Frans windenergiebedrijf Eolfi verkopen

Olie- en gasconcern Shell is van plan het Franse windenergiebedrijf Eolfi te verkopen. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Het in 2004 opgerichte Eolfi ontwikkelt onder meer drijvende windparken en werd in 2019 overgenomen door Shell.

Shell is onder leiding van de nieuwe topman Wael Sawan de activiteiten tegen het licht aan het houden om meer waarde voor aandeelhouders te creƫren. Daar kunnen ook desinvesteringen toe behoren. Shell trok zich eind vorig jaar nog terug uit een project voor drijvende windmolens dat was gepland voor de kust van Bretagne in het westen van Frankrijk. Het concern wees toen op problemen op technisch, commercieel en financieel gebied met dat project. Ook heeft Shell recent niet meegedaan aan een Franse aanbesteding voor een offshore windpark.

Eolfi heeft vestigingen in Parijs, Lorient, Marseille, Nantes en Montpellier en is ook actief met zonne-energie. Frankrijk is een van de grootste markten voor drijvende windmolens. Shell heeft nog wel drijvende windprojecten in ontwikkeling in onder meer het Verenigd Koninkrijk.