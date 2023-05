Jeep roept wereldwijd 219.000 Cherokees terug wegens brandgevaar

Jeep roept wereldwijd 219.000 Cherokee SUV’s terug naar de garage wegens brandgevaar. Eigenaren kunnen de auto’s maar beter buiten parkeren totdat reparaties zijn uitgevoerd, waarschuwt moederbedrijf Stellantis.

De terugroepactie heeft betrekking op Cherokees van modeljaar 2014 tot en met 2016 die zijn uitgerust met een elektrische achterklep. Een kortsluiting in de elektrisch bedienbare achterklepmodule kan leiden tot brand, of het contact aan of uit staat. De Jeep Cherokee wordt ook in Nederland verkocht.

“Eigenaren wordt geadviseerd om buiten en uit de buurt van gebouwen te parkeren totdat de terugroepactie is voltooid”, meldt de autofabrikant. Stellantis werkt nog aan de terugroepactie en brengt eigenaren naar verwachting eind juni per brief op de hoogte.

Het is de derde terugroepactie sinds 2015 om het probleem te verhelpen.