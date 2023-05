KLM komt met neutralere aanspreekvormen voor boekingen

Klanten van KLM die liever anders aangesproken willen worden dan met het gebruikelijke man of vrouw, kunnen nu kiezen voor een neutralere aanspreekvorm in hun boeking. De luchtvaartmaatschappij ziet dat deze behoefte bij bepaalde klanten vaker bestaat.

KLM introduceert deze mogelijkheid in eerste instantie in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Voor klanten die daar hun ticket boeken, is het nu mogelijk om aan te geven dat zij zich identificeren als non-binair. Ook kunnen klanten vragen om de aanspreekvorm helemaal weg te laten en zich aan te laten spreken met alleen de naam.

Als de aanspreekvorm niet helemaal weggelaten kan worden, zal er voor deze groep voor de letter X gekozen worden als aanduiding. Het kiezen van neutralere aanspreekvormen kan alleen voor volwassenen.

KLM sluit zich hiermee aan bij partners als het Amerikaanse Delta Air Lines en het Britse Virgin Atlantic, waar het sinds vorig jaar ook mogelijk is om in het boekingsproces voor andere aanspreekvormen te kiezen. Ook komt dit volgens de luchtvaartmaatschappij overeen met het beleid van branchevereniging IATA.