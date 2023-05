Rabobank verhoogt spaarrente naar 1 procent

De Rabobank gaat met ingang van volgende maand zijn spaarrente verhogen naar 1 procent. Het is de eerste Nederlandse grootbank die dat doet sinds de rentes vorig jaar begonnen op te lopen.

Op 1 juni gaat de variabele rente op spaar- en beleggersrekeningen met een kwart procentpunt omhoog. Voor de Rabo SpaarRekening betekent dit dat de rente dan weer op 1 procent staat.

De Europese Centrale Bank (ECB) is halverwege vorig jaar begonnen met het opvoeren van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. Maar terwijl de ECB zijn rentetarieven al met meerdere procentpunten heeft opgevoerd is de spaarrente bij de meeste Nederlandse banken veel minder gestegen.

Diverse kleinere banken hebben de spaarrente wel beduidend harder opgeschroefd dan de grotere banken. Verschillende kleinere aanbieders zitten met hun spaarrente namelijk al boven de 2 procent.

Vergelijkingssite Geld.nl opperde eerder dat veel mensen toch wel sparen bij grootbanken als ABN AMRO, ING en Rabobank. “Dus ze hoeven niet per se hogere rentes te bieden om voldoende spaargeld aan te trekken.”