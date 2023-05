Russische economie krimpt 1,9 procent in eerste kwartaal

De economie van Rusland is in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,9 procent gekrompen in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldde het Russische federale statistiekbureau Rosstat op basis van een voorlopige raming.

De Russische economie wordt geraakt door de harde westerse sancties die zijn opgelegd door de invasie van Oekraïne. Zo zijn er bijvoorbeeld boycotten op de import van Russische olie, waardoor de inkomsten uit de olie- en gasindustrie voor Moskou onder druk staan. Ook zijn er forse beperkingen voor de Russische bankensector en hebben veel westerse bedrijven het land verlaten.

Verder kampt Rusland ook met ernstige tekorten aan arbeidskrachten omdat mannen naar het front worden gestuurd om te vechten en veel jonge mannen het land zijn ontvlucht. Rusland kampt al jaren met een krimpende bevolking, maar de oorlog in Oekraïne hebben die demografische problemen vergroot.

In het vierde kwartaal van vorig jaar liet de economie van Rusland nog een krimp van 2,7 procent zien.