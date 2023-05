Winkelketen Target bij winnaars op hoger Wall Street na cijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke winsten gesloten. Winkelketen Target stond bij de winnaars op Wall Street na resultaten die goed werden ontvangen door beleggers. De prestaties van de onderneming over de afgelopen periode vielen beter uit dan verwacht en dat werd beloond met een koersstijging van 2,6 procent voor Target.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot een plus van 1,2 procent op 33.420,77 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 1,2 procent tot 4158,77 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,3 procent tot 12.500,57 punten.

Ook de winkelbedrijven Best Buy en Home Depot hadden de wind mee met plussen tot 4,5 procent. Donderdag komt Walmart, de grootste supermarktketen van de Verenigde Staten, met kwartaalcijfers. Walmart zakte 0,2 procent.

Western Alliance Bancorp dikte 10 procent aan. De regionale bank liet weten dat de banktegoeden in het huidige kwartaal tot nu toe met meer dan 2 miljard dollar zijn toegenomen. Ook branchegenoten als PacWest Bancorp en Zions Bancorp gingen mee omhoog en klommen respectievelijk 22 en 10 procent. De kleinere Amerikaanse banken liggen al enige tijd onder een vergrootglas door het omvallen van drie branchegenoten in de afgelopen maanden.

Tesla ging 4,4 procent omhoog. Topman Elon Musk liet tijdens de aandeelhoudersvergadering weten dat Tesla zal proberen om via reclames de vraag naar zijn elektrische voertuigen verder aan te wakkeren. Tot nu toe heeft Tesla nauwelijks geld uitgegeven aan traditionele marketingkanalen om auto’s te verkopen.

Wynn Resorts won bijna 6 procent. Analisten van de Britse bank Barclays verhoogden het beleggingsadvies voor de uitbater van hotels en casino’s. Verder steeg Keysight Technologies bijna 8 procent. De fabrikant van meetapparatuur boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en gaf ook een optimistische prognose voor het huidige kwartaal af.

De Engelse voetbalclub Manchester United, die een beursnotering heeft in New York, klom 1 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van ingewijden dat de investeerdersgroep uit Qatar een verbeterd bod heeft uitgebracht op de club van de Nederlandse trainer Erik ten Hag.

De euro was 1,0839 dollar waard, tegen 1,0828 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2,7 procent duurder op 72,77 dollar. Brentolie kostte ook 2,7 procent meer, op 76,92 dollar per vat.