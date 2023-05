Zwitserse parlement gaat neergang Credit Suisse onderzoeken

Een speciale commissie van het Zwitserse parlement gaat diepgaand onderzoek doen naar de ondergang van Credit Suisse en de redding van de bank door de grotere Zwitserse branchegenoot UBS. Er zal onder meer worden gekeken naar de rol van de overheid, de centrale bank en financiële toezichthouder van Zwitserland bij de redding van Credit Suisse in maart van dit jaar.

Ook zal worden gekeken naar de problemen in voorgaande jaren bij Credit Suisse die hebben geleid tot de ondergang van de bank, aldus een verklaring van het parlement. “Gezien de omvang van de gebeurtenissen en de financiële impact is het noodzakelijk dat deze commissie wordt opgericht.” De commissie zal speciale bevoegdheden krijgen met dagvaardingen voor ondervraging en inzage in overheidsdocumenten.

De crisis rond Credit Suisse en de redding van de tweede bank van Zwitserland hebben tot felle kritiek geleid onder de bevolking en in de politiek. Credit Suisse werd al langer geplaagd door een reeks schandalen. Om een grotere crisis in de Zwitserse en wereldwijde bankensector te voorkomen werd de bank tijdens een hectisch weekend in maart onder grote druk van de overheid gered door UBS. Daarbij bood Zwitserland wel voor miljarden aan garanties.