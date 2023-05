AEX lijkt positief te beginnen aan rustige Hemelvaartsdag

De AEX-index op het Damrak koerst donderdag af op een positief begin van een naar verwachting rustige handelsdag. Hoewel de beurzen open zijn, zijn veel bedrijven gesloten vanwege Hemelvaartsdag. De hoop op een spoedig akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid zorgt daarbij voor optimisme op de beursvloeren.

De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde erop te vertrouwen dat de Verenigde Staten geen wanbetaler zullen worden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy zei dat een akkoord over het schuldenplafond nog deze week mogelijk is. Het is belangrijk dat het schuldenplafond wordt verhoogd, want anders kunnen de VS binnenkort bepaalde betalingen niet meer uitvoeren en de schulden niet aflossen. Dat zou wereldwijd grote financiƫle onrust kunnen veroorzaken.

Beleggers kijken daarnaast uit naar de kwartaalresultaten van Walmart, de grootste supermarktketen van de VS. Die geven mogelijk meer inzicht in de impact van de hoge inflatie op de bestedingen van de Amerikaanse consumenten. Ook zal worden gelet op de wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS.

De AEX lijkt bijna een half procent hoger te gaan openen en ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het groen beginnen. De Aziatische aandelenmarkten wonnen donderdag ook terrein. De Nikkei zette de opmars voort en sloot 1,6 procent hoger, dankzij sterke koerswinsten van techconcern Sony en de Japanse chipbedrijven. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,5 procent. Het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba klom 2,5 procent voorafgaand aan de publicatie van de kwartaalcijfers.

Op het Damrak noteert Shell ex dividend. Dat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. De aandelenkoers zakt daardoor doorgaans met ongeveer de waarde van het dividend. Persbureau Bloomberg meldde daarnaast dat het olie- en gasconcern van plan is om het Franse windenergiebedrijf Eolfi te verkopen.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar Deutsche Bank. De grootste bank van Duitsland betaalt 75 miljoen dollar om een rechtszaak te schikken waarin slachtoffers van zedendelinquent Jeffrey Epstein de bank beschuldigden van het faciliteren van zijn misbruikpraktijken.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,0828 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 72,59 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent minder, op 76,66 dollar per vat.