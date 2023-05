AEX stijgt op Hemelvaartsdag onder leiding van ASML en Besi

De AEX-index op het Damrak won donderdag terrein onder aanvoering van de chipbedrijven ASML en Besi. Ook de banken ABN AMRO en ING en verffabrikant AkzoNobel lieten mooie winsten zien. De handel in Amsterdam verliep verder relatief rustig doordat veel bedrijven gesloten zijn vanwege Hemelvaartsdag. De hoop op een spoedig akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid zorgde daarbij voor optimisme op de beursvloeren.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de plus op 762,69 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 938,64 punten onder leiding van Air France-KLM (plus 3,7 procent). De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent. De DAX in Frankfurt steeg 1,6 procent tot het hoogste niveau sinds begin vorig jaar. In Zwitserland en de Scandinavische landen waren de beurzen gesloten.

Chipmachinemaker ASML steeg 2,8 procent en Besi volgde op de voet met een plus van 2,3 procent. Branchegenoot ASMI klom 1,6 procent. ABN AMRO kreeg er dik 2 procent bij en ING won ruim 1 procent. AkzoNobel steeg 2 procent.

Techinvesteerder Prosus (min 1,5 procent) stond onderaan in de AEX en volgde daarmee een koersdaling van Tencent in Hongkong. De resultaten van het Chinese internet- en gamesbedrijf, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, vielen niet in de smaak bij beleggers. In de MidKap ging Alfen (min 1,3 procent) ging verder omlaag. De laadpalenmaker kelderde een dag eerder al ruim 13 procent na tegenvallende resultaten.

Deutsche Bank klom 0,3 procent in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland betaalt 75 miljoen dollar om een rechtszaak te schikken waarin slachtoffers van zedendelinquent Jeffrey Epstein de bank beschuldigden van het faciliteren van zijn misbruikpraktijken.

In Londen zakte het Britse modemerk Burberry dik 6 procent na tegenvallende resultaten. Sportwagenfabrikant Aston Martin maakte een koerssprong van 13 procent. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het Chinese autoconcern Geely zijn belang in het Britse bedrijf wil verdubbelen.

BT ging bijna 7 procent onderuit. Het Britse telecomconcern wil zijn personeelsbestand in de komende zeven jaar met ruim 40 procent verminderen om kosten te besparen. Bij het bedrijf werken momenteel zo’n 130.000 mensen.

De euro was 1,0815 dollar waard, tegen 1,0828 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent in prijs tot 72,52 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 76,54 dollar per vat.