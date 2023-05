Chinese consument stuwt verkoop modebedrijf Burberry

Het Britse modebedrijf Burberry heeft het afgelopen jaar geprofiteerd van de sterke vraag uit China. Nadat de gevolgen van de coronacrisis in dat land bedaarden, trokken Chinese consumenten vaker de portemonnee voor trenchcoats en kleding voorzien van het kenmerkende Burberry-ruitmotief.

Het modehuis publiceerde donderdag de voorlopige resultaten over het afgelopen gebroken boekjaar, dat eindigde op 1 april. Daaruit komt een omzet naar voren van bijna 3,1 miljard pond (omgerekend 3,6 miljard euro), een stijging van 10 procent ten opzichte van vorig jaar. De winst voor belasting komt uit op 634 miljoen pond, tegen 511 miljoen pond vorig jaar.

Met name in het vierde kwartaal merkte Burberry een versnelling in de omzetgroei, onder meer gestuwd door China. Door de coronapandemie daalden de winkelverkopen over het hele jaar wel met 11 procent. Met name in het eerste en derde kwartaal was er een flinke daling van respectievelijk 35 en 23 procent. Maar in het vierde kwartaal keerde het tij, met een stijging van 13 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Ook binnen de rest van de Aziatische markt steeg de verkoop van Burberry-artikelen, evenals in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In Noord- en Zuid-Amerika was echter sprake van vertraging. Over het hele jaar daalde de verkoop met 3 procent, in het laatste kwartaal van het gebroken boekjaar was de daling het sterkst (min 7 procent). Burberry schrijft die daling toe aan het feit dat veel Amerikaanse toeristen hun artikelen kopen in andere delen van de wereld.