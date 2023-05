Cijfers reclame-abonnement Netflix vallen goed op Wall Street

Netflix was donderdag een grote winnaar op Wall Street. Beleggers zetten de streamingdienst meer dan 9 procent hoger nadat bekend werd dat diens goedkopere abonnement waarbij mensen ook reclames voorgeschoteld krijgen, een half jaar na lancering al zo’n 5 miljoen gebruikers heeft getrokken.

Vorig jaar had Netflix te kampen met forse verliezen van abonnees, mede omdat mensen vanwege de hoge inflatie bespaarden op streamingdiensten. Vandaar dat het Amerikaanse bedrijf met een goedkoper abonnement kwam. Wie bereid is tussendoor ook naar reclames te kijken betaalt minder dan de helft van de normale abonnementsprijs. Deze goedkopere optie is in Nederland nog niet beschikbaar.

Walmart (plus 1,3 procent) behoorde eveneens tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De grootste supermarktketen van de Verenigde Staten verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele boekjaar na sterke kwartaalresultaten. Ook Cisco Systems (plus 1,2 procent) ging hoger de handel uit, ondanks een koersverlies aan het begin van de sessie. De Amerikaanse fabrikant van netwerkapparatuur zag de orders in het afgelopen kwartaal met 23 procent dalen, maar boekte desondanks wel meer omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht.

De algehele stemming op Wall Street was gematigd positief, na de stevige koerswinsten van een dag eerder. Die volgden op de hoop dat er binnenkort een akkoord zal worden bereikt over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy liet donderdag weten “een pad voor zich te zien op weg naar een akkoord”. Hij verwacht dat begin volgende week al een stemming kan plaatsvinden over de verhoging. Zonder politiek akkoord zouden de VS rond 1 juni zonder geld komen te zitten.

Beleggers verwerkten ook nog nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 33.535,91 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 4198,05 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,5 procent tot 12.688,84 punten. De euro was daarbij 1,0774 dollar waard, net als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent in prijs tot 72,00 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 76,02 dollar per vat.