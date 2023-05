Nike haalt schoen basketballer Morant van site na tonen wapen

Sportartikelenmerk Nike heeft de schoen Ja 1, die het concern uitbracht met basketballer Ja Morant, van zijn website en app verwijderd. De 23-jarige speler van de Memphis Grizzlies, een van de beloftes uit de Amerikaanse NBA, is voorlopig uitgesloten van wedstrijden en teamactiviteiten nadat hij onlangs in een video op Instagram Stories te zien was met een wapen.

Op de Nike-site gaat de originele link naar de Ja 1-pagina nu naar een pagina met de tekst “Het product dat je zoekt is niet meer beschikbaar”. Het gaat om de tweede schorsing voor Morant in korte tijd. Zijn eerdere bestraffing in het basketbal hield ook al verband met een wapen. Morant maakte eind maart zijn rentree in de competitie nadat hij voor acht wedstrijden was geschorst.

De banden van de basketballer met Powerade, een sportdrank van The Coca-Cola Company, lijken ook in gevaar. Het bedrijf staakte zijn marketingcampagne met Morant eerder dit jaar al. Online was destijds een video verschenen waarin hij in een nachtclub een pistool had laten zien. Hij werd bestraft door zijn club en door de NBA. Morant bood toen zijn excuses aan en zei dat hij zou werken aan een betere manier om te dealen met stress. Deze week zei een woordvoerder van Powerade dat het bedrijf op dit moment geen projecten met Morant heeft lopen.

Het komt vaker voor dat een groot bedrijf per direct de banden verbreekt met een ster. Zo werkte Adidas jarenlang samen met rapper Kanye ‘Ye’ West aan de zeer lucratieve kledinglijn Yeezy, maar verbrak de samenwerking vorig jaar na een reeks antisemitische uitlatingen van de artiest. De breuk had grote financiĆ«le gevolgen. Zo verwacht Adidas dit jaar een operationeel verlies van 700 miljoen euro als de volledige Yeezy-voorraad, waaronder enkele gloednieuwe artikelen, zou worden afgeschreven. Dat zou het eerste verlies voor Adidas in zeker dertig jaar zijn.