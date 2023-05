Oliereus: klimaatneutrale wereld in 2050 hoogst onwaarschijnlijk

Olie- en gasconcern ExxonMobil denkt dat het “hoogst onwaarschijnlijk” is dat de wereld in 2050 klimaatneutraal is. Volgens het Amerikaanse bedrijf zou een dergelijk scenario namelijk gepaard gaan met een fikse daling van de levensstandaard van mensen. ExxonMobil denkt niet dat iedereen daar zo makkelijk mee akkoord zou gaan.

“Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de samenleving de verslechtering van de wereldwijde levensstandaard zou accepteren”, aldus de onderneming.

De oliereus uit Texas maakte de opmerkingen in een document waarin het bedrijf zich uitspreekt tegen adviesbureau Glass Lewis. Die stelde eerder dat de kosten van het uitfaseren van olie- en gasactiviteiten grote financiĆ«le risico’s met zich meebrengen en vraagt het bedrijf die te berekenen.

ExxonMobil ziet daar niks in en dringt er bij aandeelhouders op aan om een speciale resolutie, die wordt gesteund door Glass Lewis, te verwerpen. Als die resolutie op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 31 mei wel wordt aangenomen, moet ExxonMobil een rapport opstellen over de kosten van het sluiten van olie- en gasactiviteiten die niet langer nodig zouden zijn.

Het olie- en gasconcern heeft eerder wel de ambitie uitgesproken om de CO2-uitstoot van de eigen activiteiten in 2050 netto tot nul te hebben teruggebracht. Maar critici vinden dat de onderneming zich niet genoeg inspant voor het klimaat. Tegelijkertijd investeert het bedrijf nog fors in nieuwe fossiele projecten. Dat doet ExxonMobil naar eigen zeggen om flexibel te zijn en er ook op voorbereid te zijn als de vraag naar olie en gas langer op een hoog niveau blijft dan in sommige modellen wordt aangenomen.