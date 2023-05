Sony en Nintendo stijgen op positieve Japanse beurs

Elektronicaconcern Sony en computerspelmaker Nintendo behoorden donderdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio, die een stevige winst liet zien. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat Sony voor 1,5 miljard dollar aan eigen aandelen gaat inkopen. Ook overweegt het concern zijn financiële divisie apart naar de beurs te brengen. Nintendo profiteerde van de sterke verkoopcijfers van het nieuwste spel van de videogameserie Zelda, waarvan in de eerste drie dagen na de lancering ruim 10 miljoen exemplaren werden verkocht.

Sony dikte 6 procent aan en Nintendo klom 2 procent. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, steeg mede daardoor 1,5 procent. Ook de chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron gingen verder omhoog en kregen er 7,5 en 5 procent bij. Autofabrikant Toyota en winkelbedrijf Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, klommen ruim 1 procent. Nomura won 0,4 procent ondanks dat de bank aangaf zijn winstverwachting te verlagen.

Tegenvallende handelscijfers uit Japan hadden weinig impact op de beurshandel. De export in april steeg daarbij minder sterk dan verwacht, terwijl de daling van de import groter uitviel dan voorzien.

Ook op de andere aandelenmarkten in Azië werden winsten geboekt. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop op een spoedig akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. President Joe Biden verklaarde erop te vertrouwen dat de Verenigde Staten geen wanbetaler zullen worden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy zei dat een akkoord over het schuldenplafond nog deze week mogelijk is.

De beurs in Shanghai stond tussentijds 0,8 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,1 procent. Tencent verloor ruim 1 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Het Chinese internet- en gamesbedrijf zag de omzet afgelopen kwartaal sterk toenemen. De nettowinst viel wel lager uit dan verwacht. Het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba, dat later op de dag met resultaten komt, steeg 3 procent. De Kospi in Seoul klom 0,6 procent en de All Ordinaries in Sydney won 0,5 procent.