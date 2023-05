Walmart stijgt, Cisco daalt op Wall Street na resultaten

Walmart behoorde donderdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De grootste supermarktketen van de Verenigde Staten verhoogde zijn verwachtingen voor het gehele boekjaar na sterke kwartaalresultaten. Walmart zag de omzet afgelopen kwartaal met 8 procent stijgen ondanks zwakkere verkopen van kleding en elektronica. Voor het gehele jaar rekent het concern nu op een omzetgroei van 3,5 procent. Ook de winstverwachting werd opgeschroefd. Het aandeel steeg zo’n 3 procent.

Cisco Systems verloor daarentegen bijna 3 procent. De Amerikaanse fabrikant van netwerkapparatuur zag de orders in het afgelopen kwartaal met 23 procent dalen, maar boekte desondanks wel meer omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Het bedrijf werd echter minder positief over de rest van het jaar en verlaagde zijn omzetverwachting.

De algehele stemming op Wall Street was gematigd positief, na de stevige koerswinsten van een dag eerder. Die volgden op de hoop dat er binnenkort een akkoord zal worden bereikt over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Beleggers verwerken ook nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 33.344 punten. De brede S&P 500 zakte een fractie tot 4159 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 12.541 punten.

Er waren meer bedrijven die de aandacht trokken. Take-Two Interactive Software dikte meer dan 11 procent aan. Het Amerikaanse gamesbedrijf, bekend van het populaire computerspel Grand Theft Auto, boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. Bath & Body Works werd op zijn beurt rond de 8 procent meer waard. De verkoper van verzorgingsproducten verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. Ford noteerde vlak. De autofabrikant roept in de VS 422.000 SUV’s terug naar de garage vanwege een defecte achteruitkijkcamera.

Verder klom Micron Technologies ruim 2 procent. Het Amerikaanse chipbedrijf gaat met steun van de Japanse overheid in de komende jaren miljarden investeren in de ontwikkeling van nieuwe chips in Japan. Alibaba verloor daarnaast bijna 4 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Het Chinese tech- en webwinkelconcern, dat ook een notering heeft op Wall Street, boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht.