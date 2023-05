Walmart verhoogt verwachtingen na sterke resultaten

Het Amerikaanse supermarktconcern Walmart heeft zijn verwachtingen voor de omzet en winst voor het gehele boekjaar verhoogd, na sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. Ondanks de gestegen prijzen beknibbelen Amerikaanse consumenten vooralsnog niet op hun dagelijkse boodschappen bij de grootste supermarktketen van de Verenigde Staten.

Walmart zag de verkopen in het eerste kwartaal van zijn boekjaar met bijna 8 procent stijgen tot dik 152 miljard dollar, ondanks zwakkere verkopen van kleding en elektronica. Dat was meer dan kenners hadden verwacht. De nettowinst nam wel af tot 1,7 miljard dollar, van 2,1 miljard dollar een jaar eerder. De winst per aandeel viel daarbij hoger uit dan analisten hadden voorzien.

Volgens financieel bestuurder John David Rainey gaven consumenten vooral minder uit aan niet noodzakelijke artikelen en wachten ze bij het doen van grotere aankopen zoals tv’s op aanbiedingen. Aan dagelijkse noodzakelijke boodschappen wordt wel meer besteed, mede door de hogere prijzen.

Voor het gehele boekjaar rekent het concern nu op een omzetgroei van 3,5 procent. De winst per aandeel zal daarbij uitkomen tussen de 6,10 en 6,20 dollar. Eerder werd uitgegaan van een winst tussen de 5,90 en 6,05 dollar per aandeel.