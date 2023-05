NN en ASML op kop in licht hogere AEX

De AEX-index op het Damrak ging vrijdag licht omhoog onder aanvoering van verzekeraar NN Group en chipmachinemaker ASML. De hoop op een spoedig akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid bleef daarbij zorgen voor opluchting op de beurzen. Een gevreesde wanbetaling van de Verenigde Staten, die wereldwijd voor grote financiële onrust zou kunnen zorgen, lijkt daarmee te worden voorkomen.

De aandacht gaat verder uit naar de driedaagse top van de leiders van de G7, de zeven rijke democratieën en de Europese Unie, in het Japanse Hiroshima. De top wordt naar verwachting gedomineerd door discussies over nieuwe sancties tegen Rusland door de oorlog in Oekraïne en de handelsbetrekkingen met China.

Ook zal worden gelet op de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, die later op de dag een toespraak zal houden. Beleggers zijn vooral benieuwd of hij iets zal zeggen over de toekomstige rentestappen. Bij het laatste rentebesluit begin mei hintte Powell er nog op dat de Federal Reserve mogelijk klaar was met het verhogen van de rente.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 768,18 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 942,86 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent. De DAX in Frankfurt, die op het hoogste niveau staat sinds januari vorig jaar, won 0,3 procent. In Duitsland bleek dat de prijzen die producenten voor hun producten vragen in april minder sterk zijn gestegen dan een maand eerder.

NN en ASML stegen 1 procent. Techinvesteerder Prosus kampte met koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft, en sloot de rij in de AEX met een min van 0,7 procent.

IMCD won 0,2 procent na een kleine overname. De chemicaliëndistributeur koopt het in Maleisië gevestigde distributiebedrijf Euro Chemo-Pharma en diens dochteronderneming Biofresh Green. Het bedrijf telt 124 medewerkers en heeft een jaaromzet van ongeveer 55 miljoen euro.

In de MidKap profiteerde Air France-KLM van een adviesverhoging en klom dik 1 procent. Analisten van Redburn haalden de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie van hun verkooplijst af.

De euro was 1,0786 dollar waard, tegen 1,0774 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 72,67 dollar. Brentolie kostte ook 1 procent meer, op 76,64 dollar per vat.