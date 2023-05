Voorzitter Britse super Tesco weg na aantijgingen ongepast gedrag

De voorzitter van de Britse supermarktketen Tesco, John Allan, legt zijn functie voortijdig neer. Hij heeft aangekondigd bij de aandeelhoudersvergadering van volgende maand, anders dan eerder gemeld, niet op te gaan voor een herbenoeming omdat claims van ongepast gedrag aan zijn adres het bedrijf in een verkeerd daglicht zouden plaatsen.

Eerder deze maand meldde de krant The Guardian dat Allan door vier vrouwen was beschuldigd van ongepast gedrag. Een van de beschuldigingen heeft betrekking op zijn tijd bij Tesco en drie op zijn werk bij de zakenlobbygroep de Confederation of British Industry (CBI), waar hij eerder president was. Zo zou hij volgens een van de klachten een aantal jaar geleden de billen van een medewerkster van het CBI aangeraakt hebben tijdens een diner.

Drie van de gemaakte beschuldigingen worden krachtig ontkend door Allan, en voor de andere heeft hij zich verontschuldigd. Die klacht ging over een opmerking die hij bij het CBI in 2019 had gemaakt en die als aanstootgevend werd ervaren. Byron Grote, die Allan voorlopig zal vervangen tot er een definitieve opvolger is gevonden, benadrukt dat Tesco geen wangedrag van Allan heeft kunnen vaststellen. Hij bedankt de voorzitter verder voor diens inspanningen voor het bedrijf.

De 74-jarige Allan behoort tot de prominenten uit het Britse bedrijfsleven. Hij is in het Verenigd Koninkrijk ook vaak te zien in de media, bijvoorbeeld om commentaar te geven op ontwikkelingen in de detailhandel en de zakenwereld in het algemeen. Bij Tesco is hij sinds 2015 voorzitter. Bij vastgoedontwikkelaar Barratt Developments heeft hij eenzelfde toezichthoudende functie. Het was al bekend dat hij bij dat bedrijf in september zal aftreden.