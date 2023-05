Strukton bevestigt verlies van bijna 200 miljoen in 2020

Bouwbedrijf Strukton heeft bevestigd dat het over 2020 een verlies heeft geleden van 198,4 miljoen euro. Vooral problemen bij een aantal grote projecten en eenmalige kosten waren hiervan de oorzaak, stelt Strukton. Eerder dit jaar maakte de onderneming al voorlopige resultaten over 2020 bekend.

Het Utrechtse bedrijf zegt maatregelen te nemen om “problemen uit het verleden” op te lossen. Ook is de accountantscontrole van het jaarverslag over 2020 afgerond. Het verslag is gedeponeerd, veel later dan wettelijk vereist. “Dit is een onwenselijke situatie”, schrijft de raad van commissarissen. Het bedrijf hoopt de controle van 2021 dit jaar af te ronden.

Eerder deze maand werd bekend dat het bouwbedrijf voormalig BAM-baas Rob van Wingerden had aangesteld als interim-topman. Hij vervangt de in opspraak geraakte eigenaar Gerard Sanderink die in maart per direct werd geschorst als hoogste baas bij de onderneming. Sanderink komt al langer in het nieuws door privéconflicten die in het openbaar worden uitgevochten.

Volgens het bedrijf is de reden voor de vertraging van het jaarverslag 2020 dat Strukton “enige tijd geen accountant had, er onvoldoende capaciteit was op het vlak van financial controlling en er problemen waren met de governance van de onderneming.”

Het verlies over 2020 werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een grote afschrijving op een project in Saoedi-Arabië. Het Nederlandse bouwbedrijf kreeg een grote opdracht voor de bouw aan het metronetwerk in de Saudische hoofdstad Riyad. Door juridische problemen besloot Strukton zich echter versneld terug te trekken uit dit project en het Midden-Oosten. Later werd bekend dat Sanderink samen met oud-directieleden van het bouwbedrijf verdacht worden van omkoping in Saudi-Arabië.