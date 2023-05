AI voedt optimisme over verbetering productiviteit van bedrijven

De recente ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) voeden het optimisme over hoe bedrijven de komende jaren productiever kunnen werken. Zo zorgt de stormloop van AI-ontwikkelingen in de nasleep van de introductie van de populaire chatbot ChatGPT, voor enthousiasme bij analisten en strategen over de winsten die bedrijven kunnen halen uit nieuwe omzetkansen en productiviteitsverbeteringen door AI-toepassingen.

Beleggingsstrategen van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs schatten dat de bedrijven uit de S&P 500-index hun winstmarges met ongeveer 4 procentpunten kunnen vergroten door de productiviteitsverbeteringen die het gebruik van AI kunnen opleveren. De ontwikkelingen rond AI geven dan ook een grote impuls aan de Amerikaanse aandelenmarkt.

De S&P 500-index, die bestaat uit de vijfhonderd grootste bedrijven in de Verenigde Staten, is dit jaar met 9 procent gestegen. Die stijging wordt aangedreven door een handvol bedrijven die vooroplopen op het gebied van AI. Zo zijn Microsoft, Google-moederbedrijf Alphabet, Nvidia, Apple en Facebook-eigenaar Meta Platforms verantwoordelijk voor het volledige jaarrendement van de S&P 500. Jessica Rabe, mede-oprichter van DataTrek Research, merkt daarbij op dat ongeveer een kwart tot de helft van die koerswinst te danken is aan “het geroezemoes rond kunstmatige intelligentie”.

“Het zijn de AI-gestuurde aandelen die de sterkste rendementen behalen”, zei Manish Kabra, beleggingsstrateeg bij Société Générale. Zonder die aandelen zou de S&P 500-index volgens Kabra voor dit jaar op een verlies staan. Het optimisme over AI biedt daarmee tegenwicht aan de vrees voor een recessie in de VS en de recente zorgen over de onenigheid tussen de Democraten en Republikeinen over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid.

“We zijn er vast van overtuigd dat AI de wereld zal veranderen”, zei Jim Reid, strateeg bij Deutsche Bank, in een rapport met de titel ‘Zal ChatGPT de Amerikaanse recessie voorkomen?’. Ook King Lip, hoofdstrateeg bij Baker Avenue Wealth Management, noemt de ontwikkelingen in AI een “game changer”. Zijn bedrijf bezit aandelen van Microsoft, Nvidia en Alphabet. “Het pad is vrij duidelijk over hoe AI kan leiden tot winstgroei voor deze bedrijven”, aldus de strateeg.