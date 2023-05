Betaalbedrijf Adyen sterkste stijger in licht hogere AEX

Adyen ging maandag aan kop in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Het betaalbedrijf zette daarmee het herstel van de afgelopen handelsdagen voort. Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van de onderhandelingen over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid.

Vrijdag werden de onderhandelingen onderbroken omdat de Democraten en Republikeinen het niet eens konden worden. De afwezigheid van president Joe Biden, die in Japan was voor de G7-top, leek daarbij verdere voortgang in de weg te zitten. Maandag wordt het overleg tussen Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy hervat. Zonder politiek akkoord zouden de Verenigde Staten rond 1 juni zonder geld komen te zitten.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 767,60 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 941,79 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen won 0,2 procent.

De hoofdindex in Athene steeg 7 procent. De conservatieve partij van de zittende premier Kyriakos Mitsotakis behaalde zondag een ruime overwinning bij de Griekse parlementsverkiezingen, maar kreeg niet genoeg zetels voor een absolute meerderheid. Mitsotakis heeft nu negen dagen de tijd om een coalitieregering te vormen. Lukt dit niet, of wil hij dit niet, dan volgt een beslissende tweede stemronde.

Naast Adyen (plus 2,5 procent) behoorde fusiebedrijf DSM-Firmenich tot de stijgers, met een winst van 1,4 procent. IMCD steeg 1 procent. Analisten van de Britse bank Barclays haalden de chemicaliƫndistributeur van hun verkooplijst af. Staalfabrikant ArcelorMittal (min 0,7 procent) noteerde ex dividend.

In de chipsector verwerkten beleggers het verbod van de Chinese autoriteiten om nog langer bepaalde producten te kopen van de Amerikaanse fabrikant van geheugenchips Micron Technology. Volgens Beijing vormen de producten van Micron een gevaar voor de nationale veiligheid. China lijkt te reageren op de exportbeperkingen van geavanceerde chiptechnologieƫn naar het land door westerse landen. Chipmachinemaker ASML, die al geen hoogwaardige apparatuur meer mag uitvoeren naar China, daalde 0,7 procent. Micron, dat ook een notering heeft in Frankfurt, zakte 5 procent.

De euro was 1,0819 dollar waard, tegen 1,0818 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie bleef onveranderd op 71,55 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 75,54 dollar per vat.