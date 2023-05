China importeert meer aluminium uit Rusland na sancties

China, de grootste producent van aluminium ter wereld, heeft in april meer van het lichtgewicht metaal uit Rusland geïmporteerd. De toename onderstreept hoe de handelsbetrekkingen tussen de twee landen verder zijn versterkt doordat een groot deel van de vraag van de rest van de wereld naar Russische grondstoffen door westerse sancties aan banden wordt gelegd.

De Russische verkoop van aluminium aan China is in april bijna verdrievoudigd ten opzichte van het voorgaande jaar tot 88.859 ton, volgens Chinese douanegegevens. Dat is het op een na hoogste bedrag dat ooit is geregistreerd. Het aandeel van Rusland in de totale Chinese invoer groeit daarmee verder in de nasleep van de invasie van Oekraïne.

De toename van de invoer van Russisch aluminium wordt voor een groot deel veroorzaakt door de aanhoudende droogte in Zuid-China. De waterkrachtcentrales in het gebied leveren daardoor minder stroom waardoor de aluminiumsmelterijen hun productie hebben beperkt. De landelijke productie daalde daardoor in april met 1 procent op jaarbasis. Maar er zijn ook geopolitieke overwegingen.

Rusland moet meer aluminium aan China verkopen omdat andere landen vanwege de oorlog zijn grondstoffen mijden. Tegelijkertijd kunnen Chinese kopers, die mogelijk niet gemakkelijk toegang hebben tot Amerikaanse dollars, in hun eigen valuta betalen. Dat bevordert ook de inspanningen van Beijing om het gebruik van de Chinese yuan als internationaal betaalmiddel te stimuleren. Nu wordt de dollar het meest gebruikt voor de internationale goederenhandel.

De handel werkt ook twee kanten op. Rusland heeft meer Chinees aluminiumoxide, de grondstof voor de productie van aluminium, gekocht sinds het begin van de oorlog. Dat komt doordat de grootste Russische aluminiumproducent Rusal werd gedwongen om zijn Nikolaev-raffinaderij in Oekraïne stop te zetten. Ook heeft Australië leveringen van aluminiumoxide aan Rusland verboden vanwege de invasie.