China zit VS dwars door verbod op Amerikaanse Micron-chips

China zit de Verenigde Staten dwars door aan te kondigen dat chips van het Amerikaanse Micron Technology niet meer welkom zijn. Volgens de Chinese Cyberspace Administration, de internetregulator en censor van het land, vormen de producten van Micron een beveiligingsgevaar voor de informatie-infrastructuur en de nationale veiligheid.

De stap komt meer dan een maand nadat China een onderzoek instelde naar de leveringen van Amerika’s grootste fabrikant van geheugenchips. Deskundige Holden Triplett van Trenchcoat Advisors zegt dat het naar alle waarschijnlijkheid gaat om een vergelding voor westerse maatregelen tegen China. “Geen enkel buitenlands bedrijf dat in China actief is, zou door deze kunstgreep moeten worden misleid. Dit zijn pure en simpele politieke acties, en elk bedrijf zou de volgende kunnen zijn.”

China lijkt te reageren op de exportbeperkingen van geavanceerde chiptechnologieën naar het land door westerse landen. Zo besloten de VS, Nederland en Japan al om die technologieën niet meer aan China te leveren om ervoor te zorgen dat het land niet de modernste halfgeleiders kan ontwikkelen, omdat die chips ook voor militaire doeleinden bruikbaar zijn. Zo mag de Nederlandse chipmachinemaker ASML bijvoorbeeld geen hoogwaardige apparatuur meer uitvoeren naar China.

In een reactie op de nieuwste ontwikkelingen stelt het Amerikaanse ministerie van Handel dat de conclusies van Peking “geen feitelijke basis” hebben. Washington zegt ook dat het, samen met bondgenoten, zal proberen om de impact voor de eigen industrieën zoveel mogelijk te beperken.

De Chinese boycot van Micron-chips brengt ook nieuwe onzekerheid met zich mee voor de andere Amerikaanse chipfabrikanten die zaken doen met China, ’s werelds grootste markt voor halfgeleiders. Bedrijven als Qualcomm, Broadcom en Intel leveren voor miljarden chips aan het land. In China worden al die chips vervolgens in allerlei elektronica verwerkt en van daaruit over de hele wereld verspreid.