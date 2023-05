Consumentenbond blij met ‘afschrikwekkende’ privacyboete Meta

De recordboete voor Facebook-moeder Meta Platforms “is het bewijs dat het net zich sluit rond de populaire netwerksite”. Dat stellen de Consumentenbond en Data Privacy Stichting (DPS) in een reactie. Die organisaties voerden eerder met succes een rechtszaak tegen Facebook over de bescherming van privacyrechten.

Europese privacytoezichthouder legden Meta maandag een boete op van 1,3 miljard dollar, omgerekend 1,2 miljard euro. Het moederbedrijf van Facebook zou gegevens van gebruikers hebben doorgestuurd naar de Verenigde Staten, zonder te verzekeren dat hun privacy daar gewaarborgd zou zijn. Meta, dat al heeft aangegeven in beroep te gaan tegen de boete, heeft opdracht gekregen daar een eind aan te maken.

“Na de klinkende overwinning in onze eigen rechtszaak tegen Facebook is dit opnieuw een belangrijke slag voor consumenten”, zegt directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar. “Het bedrag doet recht aan de overtreding die Facebook heeft begaan. De rechten van miljoenen consumenten zijn met voeten getreden. Daar hoort een afschrikwekkend bedrag bij. En dat is deze boete.”

Dick Bouma, voorzitter van de DPS, sluit zich daarbij aan. “Facebook staat niet boven de wet en moet zich net als iedereen aan de regels houden”, aldus Bouma. “Het is hoog tijd dat Facebook tot de orde wordt geroepen, stopt met het schenden van consumentenrechten en consumenten gaat compenseren.”

De eerder gewonnen rechtszaak door de Consumentenbond en DPS tegen Facebook maakte volgens de organisaties de weg vrij voor schadevergoedingen voor consumenten. Volgens de Consumentenbond hebben zich hiervoor al ruim 230.000 mensen aangemeld. Volgens Molenaar is de boete dan ook een “belangrijke steun in de rug voor consumenten die meedoen aan onze claim tegen Facebook”.

GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak noemt op haar beurt de boete “historisch” en spreekt van een “sterk signaal”. “In Europa hou je je aan de Europese privacyregels. Onze persoonsgegevens horen niet thuis in de VS, waar de overheid er veel te makkelijk bij kan en bedrijven vrij spel hebben om deze verder te verhandelen. Eindelijk wordt onze privacy stevig gehandhaafd.”