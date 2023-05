Duitse zakenman krijgt boete van half miljoen van AFM

De Duitse zakenman Lars Windhorst, investeerder in onder meer lingerie- en badkledingmerk La Perla, heeft een boete van een half miljoen euro gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Volgens de Nederlandse toezichthouder heeft Windhorst verzuimd om de verkoop van een belangrijk aandelenbelang direct af te melden.

Het gaat om een deelneming van ruim 93 procent in Fyber, een Duitse start-up op gebied van slimme, mobiele advertenties. Windhorst verkocht het belang in mei 2021 in een deal die werd gewaardeerd op zo’n half miljard euro. Volgens de AFM had hij de transactie onmiddellijk moeten melden, maar heeft hij dit niet gedaan. Sterker nog, de financiële waakhond kwam meerdere malen met een aanmaning, maar daar ging hij niet op in. Uiteindelijk heeft de AFM de afmelding begin 2021 zelf maar doorgevoerd.

Windhorsts belang in Fyber liep deels via de Nederlandse houdstermaatschappij Tennor Holding, vandaar dat de AFM op de handelswijze van Windhorst toezag. De AFM benadrukt in een verklaring dat de verplichte meldingen belangrijk zijn. Ze zijn onder meer bedoeld om transparantie en een gelijk speelveld op de financiële markten te bevorderen. Op basis van deze informatie kunnen beleggers zich een beter oordeel vormen over het bedrijf, aldus de AFM.

De ondernemer, die eerder ook bekendheid verwierf door zijn investeringen in de Berlijnse voetbalclub Hertha BSC, riskeerde voor het overtreden van de meldingsplicht eigenlijk een boete van 5 miljoen euro. Maar de toezichthouder heeft het bedrag verlaagd tot een half miljoen. Dat komt omdat het volgens de AFM een “eenmalige overtreding” betrof. Ook lijken de gevolgen van zijn overtreding in de ogen van de waakhond beperkt gebleven.