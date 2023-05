Incassobureau: bedrijven meer geld kwijt aan najagen wanbetalers

Nederlandse bedrijven zijn steeds meer geld kwijt aan het najagen van wanbetalers. Volgens onderzoek in opdracht van kredietdienstverlener Intrum zijn de kosten hiervan nu een kleine 20 miljard euro per jaar. Er gaat hier steeds meer geld aan op omdat steeds meer mensen door onder meer de hoge inflatie hun rekeningen niet kunnen betalen.

Vooral bij energiebedrijven liepen de betalingsachterstanden op. Waar de gemiddelde tijd om een betaling te doen vorig jaar nog 48 dagen was, is dat nu 73 dagen. Na de Russische invasie van Oekraïne liepen de kosten voor gas en elektriciteit snel op, maar inmiddels zijn die alweer fors gedaald. Gemiddeld zijn Nederlandse bedrijven 73 dagen per jaar bezig om te zorgen dat een factuur alsnog wordt betaald.

Volgens Intrum, dat onder andere als incassobureau optreedt, lopen de betalingsproblemen die bedrijven zelf hebben ook op doordat zij het geld van klanten pas later ontvangen. 42 procent van de ondernemingen heeft daardoor investeringen moeten uitstellen. Bijna driekwart is al bezig om de situatie zo te verbeteren dat ze hun eigen rekeningen hoe dan ook kunnen betalen. Ruim 10.000 bedrijven in 29 Europese landen deden mee aan het onderzoek.

De financiële situatie van organisaties is volgens Guy Colpaert, directeur van Intrum in de Benelux, “niet op orde”. Dat komt onder meer door hoge rentes en de alsmaar stijgende inflatie. “Het continu achter facturen aan jagen kost bedrijven ontzettend veel tijd en dus geld, terwijl ze deze middelen eigenlijk nodig hebben om te kunnen investeren in groei en innovatie”, stelt Colpaert.