Koopwoningen in april opnieuw in prijs gedaald

De prijs voor een gemiddelde koopwoning is in april opnieuw gedaald op jaarbasis. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat al spreekt van een dalende trend sinds augustus 2022. De daling was vorige maand wel sterker dan in maart.

Een woning kostte in april gemiddeld ruim 401.000 euro, 4,4 procent minder dan in april vorig jaar. In maart daalde de prijs nog met 2,3 procent op jaarbasis. De transactieprijs ligt nog altijd ruim boven het dieptepunt, dat in juni 2013 werd gemeten. Kopers betaalden in april 87 procent meer voor een woning dan destijds.

Uit cijfers van het Kadaster komt naar voren dat in april bijna 13.000 woningen werden verkocht. Dat is bijna 20 procent minder dan in april 2022. Het aantal woningtransacties in de eerste vier maanden van dit jaar viel ook lager uit in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, ruim 11 procent. Van januari tot en met april wisselden meer dan 53.000 woningen van eigenaar.

De Nederlandsche Bank meldde vorige maand nog op basis van onderzoek dat met name starters en alleenstaanden moeilijk aan een woning kunnen komen. Dat komt onder meer door te weinig beschikbare koopwoningen.

Uit cijfers van het CBS die vorige week werden gepubliceerd, bleek al dat het aantal vergunningen voor de bouw van nieuwbouwwoningen in het eerste kwartaal ruim een kwart lager lag dan een jaar eerder. In totaal werden voor 12.000 te bouwen woningen vergunningen verstrekt, het laagste aantal sinds het tweede kwartaal van 2016.