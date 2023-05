Meer reizigers moeten winstgevendheid Ryanair verder aanjagen

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair verwacht dit jaar 10 procent meer reizigers te vervoeren, met name dankzij een sterke vraag naar vliegreizen in de zomer. Doordat de ticketprijzen deze zomer hoger zijn dan voor de coronapandemie, wil de budgetmaatschappij de omzet opvoeren. Daarmee hoopt Ryanair onder meer de stijging van de brandstofkosten op te vangen en de winstgevendheid verder te vergroten.

Ryanair vervoerde in in het afgelopen boekjaar dat liep tot eind maart bijna 169 miljoen passagiers, bijna driekwart meer dan het jaar daarvoor. De budgetmaatschappij zag haar marktaandeel daarbij toenemen. De grootste groei maakte Ryanair door in Italië, van 27 procent naar 40 procent. Maar ook in Polen (van 26 procent naar 36 procent) en Ierland (van 49 procent naar 58 procent) wist de luchtvaartmaatschappij meer voet aan de grond te krijgen. Voor deze zomer verwacht Ryanair de grootste dienstregeling ooit uit te gaan voeren, met bijna 2500 routes en ruim 3000 dagelijkse vluchten.

Door het toegenomen aantal reizigers wist Ryanair de omzet in het afgelopen boekjaar ruimschoots te verdubbelen, van 4,8 miljard tot bijna 11 miljard euro. Als gevolg daarvan noteerde de maatschappij voor het eerst in jaren weer zwarte cijfers, een nettowinst van 560 miljoen euro. Een jaar terug draaide Ryanair nog een verlies van bijna 1,5 miljard euro. Dat kwam met name door de gevolgen van de coronacrisis die op de inkomsten drukten.

Voor dit jaar houdt de budgetmaatschappij rekening met 1 miljard euro aan extra brandstofkosten. Dat is het gevolg van de gestegen olieprijzen. Maar omdat de luchtvaartmaatschappij weer winstgevend is, verwacht financieel topman Neil Sorahan deze kosten te kunnen dekken. Hij verwacht bovendien een “bescheiden groei” voor dit jaar, waarin Ryanair zo’n 185 miljoen reizigers wil vervoeren.

Op termijn hoopt Ryanair de brandstofkosten verder omlaag te brengen met de aanschaf van zuinigere vliegtuigen. Zo tekende de luchtvaartmaatschappij eerder deze maand een overeenkomst met Boeing voor de aankoop van 300 nieuwe toestellen. “De extra stoelen leveren niet alleen een aanzienlijke inkomstengroei op, maar zullen, in combinatie met een grotere brandstof-, koolstof- en geluidsefficiëntie, het aanzienlijke kostenvoordeel van Ryanair ten opzichte van alle concurrerende Europese luchtvaartmaatschappijen verder vergroten”, betoogt Sorahan.