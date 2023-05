Micron zakt op afwachtend Wall Street na Chinees verbod

Micron Technology behoorde maandag tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York. Chinese bedrijven mogen van de Chinese autoriteiten niet langer bepaalde producten kopen van de Amerikaanse fabrikant van geheugenchips. Volgens Beijing vormen de producten van Micron een gevaar voor de nationale veiligheid. China lijkt daarmee te reageren op de exportbeperkingen van geavanceerde chiptechnologieƫn naar het land door westerse landen. Het aandeel Micron werd 3,5 procent lager gezet. Andere chipmakers als AMD, Nvidia en Qualcomm verloren tot ruim 1 procent.

Ook Meta Platforms (plus 2 procent) stond in de belangstelling. Europese privacytoezichthouders hebben het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp een recordboete opgelegd van 1,2 miljard euro. Het concern zou gegevens van gebruikers hebben doorgestuurd naar de Verenigde Staten, zonder te verzekeren dat hun privacy daar gewaarborgd zou zijn. Meta heeft opdracht gekregen daar een eind aan te maken. Persbureau Reuters meldde vorige week op basis van bronnen dat Meta geconfronteerd zou worden met een recordboete. Meta heeft al aangegeven in beroep te gaan.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. Beleggers namen weinig risico in afwachting van de onderhandelingen over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Vrijdag liepen de onderhandelingen vast omdat de Democraten en Republikeinen het niet eens konden worden. Maandag wordt het overleg tussen president Joe Biden, die de afgelopen dagen in Japan was voor de G7-top, en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy hervat. Zonder politiek akkoord zouden de Verenigde Staten rond 1 juni zonder geld komen te zitten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een plus van 0,1 procent op 33.457 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4206 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent op 12.716 punten.

PacWest Bancorp klom 6 procent. De regionale bank verkoopt voor 2,6 miljard dollar aan vastgoedleningen aan vastgoedinvesteerder Kennedy Wilson.

DraftKings steeg 3 procent. Analisten van de Zwitserse bank UBS verhoogden het advies voor het bedrijf dat actief is met sportweddenschappen. Apple daalde 0,5 procent. Analisten van Loop Capital verwachten dat de verkopen van de iPhone-maker dit kwartaal tegen zullen vallen en haalden het aandeel van hun kooplijst af.