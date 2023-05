Onderhandelingen schuldenplafond VS centraal op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag vooral uit naar de onderhandelingen over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Vrijdag werden de onderhandelingen onderbroken omdat de delegaties van de Democraten en Republikeinen het niet eens konden worden. De afwezigheid van president Joe Biden, die in Japan was voor de G7-top, leek daarbij verdere voortgang in de weg te zitten. Maandag wordt het overleg tussen Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy hervat.

Zonder politiek akkoord zouden de Verenigde Staten rond 1 juni zonder geld komen te zitten. Dat kan wereldwijd voor grote financiële onrust zorgen. President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) verklaarde zondag in tv-programma Buitenhof dat het een “catastrofale ontwikkeling” zou zijn voor de wereldeconomie als geheel, als de VS niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Ze gaf wel aan “vertrouwen te hebben in het gezond verstand” van de Amerikaanse politici om het zover niet te laten komen.

Beleggers kauwen daarnaast nog na op de opmerkingen van Jerome Powell. De voorzitter van de Federal Reserve hintte er vrijdag op dat de rente in de VS mogelijk niet verder wordt verhoogd. Volgens Powell is krachtig ingrijpen door de Fed minder hard nodig nu er in de Amerikaanse financiële sector toch al sprake is van verkrapping als gevolg van de recente onrust in de bankensector.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een nipt hoger begin van de nieuwe handelsweek. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine plussen te openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag overwegend omhoog. De Nikkei zette de opmars voort en eindigde 0,9 procent hoger. Het was de zevende winstbeurt op rij voor de Japanse hoofdindex, die op de hoogste stand staat sinds 1990.

De Hang Seng-index in Hongkong dikte 1,1 procent aan. Vooral de Chinese chipbedrijven stonden in de belangstelling, na het verbod van de Chinese autoriteiten om nog langer bepaalde producten te kopen van de Amerikaanse fabrikant van geheugenchips Micron Technology.

Op het Damrak zal IMCD mogelijk profiteren van een adviesverhoging. Analisten van de Britse bank Barclays haalden de chemicaliëndistributeur van hun verkooplijst af.

De euro was 1,0812 dollar waard, tegen 1,0818 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent in prijs tot 70,96 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent goedkoper, op 74,97 dollar per vat.