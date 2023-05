Techinvesteerder Prosus aan kop in AEX, ASML omlaag

Prosus was maandag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De techinvesteerder profiteerde van de stevige koerswinsten in de Chinese techsector waarin het grote belangen heeft, en steeg 1,6 procent. Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van de onderhandelingen over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid.

Vrijdag werden de onderhandelingen onderbroken omdat de delegaties van de Democraten en Republikeinen het niet eens konden worden. De afwezigheid van president Joe Biden, die in Japan was voor de G7-top, leek daarbij verdere voortgang in de weg te zitten. Maandag wordt het overleg tussen Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy hervat.

Zonder politiek akkoord zouden de Verenigde Staten rond 1 juni zonder geld komen te zitten. Daarnaast kauwden beleggers nog na op de opmerkingen van Jerome Powell. De voorzitter van de Federal Reserve hintte er vrijdag op dat de rente in de VS mogelijk niet verder wordt verhoogd.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 766,36 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 939,84 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. Londen won 0,2 procent.

De chipbedrijven stonden in de belangstelling, na het verbod van de Chinese autoriteiten om nog langer bepaalde producten te kopen van de Amerikaanse fabrikant van geheugenchips Micron Technology. Volgens Beijing vormen de producten van Micron een gevaar voor de nationale veiligheid. China lijkt te reageren op de exportbeperkingen van geavanceerde chiptechnologieƫn naar het land door westerse landen.

Chipmachinemaker ASML, die al geen hoogwaardige apparatuur meer mag uitvoeren naar China, daalde 0,6 procent. Micron, dat ook een notering heeft in Frankfurt, zakte meer dan 5 procent. IMCD steeg 1 procent. Analisten van de Britse bank Barclays haalden de chemicaliƫndistributeur van hun verkooplijst af.

In Dublin klom Ryanair 1,7 procent. De Ierse budgetmaatschappij wist afgelopen boekjaar weer winst te boeken dankzij het sterke herstel van de luchtvaart na de coronapandemie. Ook in het huidige boekjaar denkt Ryanair de omzet verder op te voeren, dankzij de goede boekingen voor de zomer en hogere ticketprijzen.

De euro was 1,0812 dollar waard, tegen 1,0818 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,2 procent in prijs tot 70,68 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 74,77 dollar per vat.