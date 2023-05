20 procent Shell-aandeelhouders eist duidelijk CO2-doel voor 2030

Iets meer dan 20 procent van de aandeelhouders van Shell heeft op de jaarvergadering gestemd voor een voorstel dat het olie- en gasbedrijf oproept sneller de uitstoot van CO2 te verlagen. Het bestuur van Shell adviseerde aandeelhouders tegen te stemmen en vindt dat het voorstel financieel slecht kan uitpakken voor aandeelhouders en de vergroening van de energie niet helpt.

Ondanks de steun van institutionele beleggers, zoal de Nederlandse pensioeninvesteerders PGGM, MN en de Church of England, bleef de steun voor de aandeelhoudersresolutie min of meer gelijk aan die van vorig jaar. Indiener Follow This vroeg dit jaar om duidelijke doelen voor het verlagen van de absolute uitstoot van CO2 door Shell in 2030, inclusief de broeikasgassen die vrijkomen door het gebruik van diesel, gas of benzine. Maar juist die laatste categorie, goed voor het overgrote deel van de uitstoot, is een pijnpunt voor Shell.

Voorzitter Andrew Mackenzie en topman Wael Sawan waarschuwden aandeelhouders dat de wereld nog altijd olie en gas nodig heeft. Een te snel afscheid van fossiele brandstoffen zou klanten alleen maar in de armen van concurrenten jagen, wat de overgang naar schonere energie niet zou helpen.

Follow This-oprichter Mark van Baal bracht daar tegenin dat de wereldwijde uitstoot van CO2 volgens de wetenschappelijke consensus met ongeveer de helft moet dalen voor 2030 om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Shell heeft geen doelen die daarmee overeenkomen. Hij waarschuwde dat Shell de eigen toekomst zo in gevaar brengt, met politiek ingrijpen of dure rechtszaken als risico’s. “U beledigt de intelligentie van uw aandeelhouders”, zei Van Baal tegen het bestuur.

Milieudefensie-lid Nina de Pater vroeg het bedrijf of het zich zal houden aan de uitspraak van de Nederlandse rechter, die stelde dat Shell de uitstoot over zeven jaar met 45 procent moet hebben verlaagd. “Daar ga ik geen ja of nee op zeggen”, zei Mackenzie, die erop wees dat Shell in beroep is gegaan. “We zijn het enige bedrijf dat zo’n doelstelling kreeg opgelegd, dus we moeten concurreren met bedrijven die met een veel minder grote reductie kunnen werken.”

De vergadering verliep relatief rustig na het eerste uur, waarin milieuactivisten de bijeenkomst verstoorden met anti-Shell-leuzen en op een gegeven moment het podium probeerden te beklimmen.