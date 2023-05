ACM: FlixTrain wil rijden tussen Oberhausen en Rotterdam

FlixTrain, het zusterbedrijf van busvervoerder FlixBus, wil met passagierstreinen gaan rijden tussen het Duitse Oberhausen en Rotterdam, met tussenstops in Nederland. Daarvoor is een melding gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het is de bedoeling dat de treinen vanaf 15 december volgend jaar twee maal per dag in beide richtingen gaan rijden op het traject. Dat kan als het mogelijk is ook eerder worden, maar niet voor 1 augustus 2024, aldus de ACM.

Er zijn vanuit Oberhausen dan tussenstops in het Duitse Emmerich, gevolgd door Arnhem Centraal, Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal, Den Haag HS, Rotterdam Centraal met eindhalte station Rotterdam Stadion. De treinen hebben tussen de vijfhonderd en zevenhonderd zitplaatsen, afhankelijk van het seizoen. In de zomer zijn de treinen langer dan in de winter.