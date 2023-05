Aziatische beurzen gemengd na uitblijven schuldendeal VS

De belangrijkste aandelenbeurzen in Azië lieten dinsdag een gemengd beeld zien. Beleggers bleven voorzichtig doordat de onderhandelingen tussen president Joe Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid nog geen akkoord hebben opgeleverd. Biden en McCarthy spraken wel van productieve gesprekken, die deze week worden voortgezet. Bij het uitblijven van een akkoord zouden de Verenigde Staten rond 1 juni zonder geld komen te zitten.

De Nikkei in Tokio noteerde in het laatste uur van de beurshandel 0,5 procent in de min en lijkt daarmee een zevendaagse winstreeks te beëindigen. Beleggers namen wat winst nu de Japanse hoofdindex op het hoogste niveau sinds 1990 staat. Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de bedrijvigheid in de industrie van het land in mei voor het eerst in zeven maanden weer is gegroeid. Ook de activiteit in de dienstensector nam deze maand verder toe.

Het Japanse winkelbedrijf Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, behoorde tot de sterkste stijgers met een kleine winst van 0,6 procent. Autofabrikant Toyota won 0,3 procent en elektronicaconcern Sony zakte 2 procent. SoftBank daalde ruim 1 procent, na berichten dat de techinvesteerder zijn belang in de Amerikaanse vermogensbeheerder Fortress Investment Group verkoopt aan Mubadala Capital, een investeringsfonds van Abu Dhabi.

De beurs in Shanghai verloor tussentijds 0,6 procent en de Hang Seng-index in Hongkong ging ook 0,6 procent omlaag. De Chinese chipbedrijven verloren terrein na de sterke koerswinsten een dag eerder. Chipfabrikant SMIC zakte 2,9 procent. De grote tech- en webwinkelconcerns Alibaba en JD.com lieten kleine minnen zien van 0,2 en 0,4 procent. De Kospi in Seoul klom 0,6 procent. In Zuid-Korea is het consumentenvertrouwen deze maand toegenomen tot het hoogste niveau in een jaar tijd. De All Ordinaries in Sydney won 0,1 procent.