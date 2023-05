Claimstichting: Mercedes verbloemt omvang sjoemeldieselschandaal

Autofabrikant Mercedes-Benz verhult de ware omvang van het sjoemeldieselschandaal. Dat stelt Stichting Diesel Emissions Justice (SDEJ) die woensdag tegenover de Duitse automaker staat in de rechtszaal. Uit onafhankelijk onderzoek en data-analyse zou volgens de claimstichting naar voren komen dat het aantal sjoemeldiesels van Mercedes in Nederland ruim tien keer zo groot is als het bedrijf claimt.

Sinds Mercedes in 2017 aankondigde haar verantwoordelijkheid te zullen nemen in het sjoemeldieselschandaal, riep het Duitse bedrijf in totaal ruim 12.000 voertuigen terug voor aanpassingen. Tegelijkertijd rijden er in Nederland ruim 167.000 diesels rond die volgens Mercedes een software-update zouden moeten krijgen, stelt SDEJ.

De claimstichting meent dat Mercedes “geen open kaart speelt”. “Sinds de start van het dieselschandaal doet Mercedes het voorkomen zich collaboratief op te stellen en de zorgen om het milieu serieus te nemen, maar het blijft bij mooie woorden”, zeggen advocaten Joost Edixhoven en Wesley Vader. “Zij onderneemt vrijwel geen actie om haar dieselauto’s met sjoemelsoftware terug te roepen en daadwerkelijk schoon te maken.”

Sjoemeldiesels zijn dieselauto’s met speciale software. Die herkent wanneer de auto een speciaal testprogramma doorloopt en zorgt dat er dan minder schadelijke stoffen worden uitgestoten, met name stikstofoxide. Maar bij normaal gebruik grijpt die software niet in en zijn de auto’s veel vervuilender.

Het schandaal kwam aan het licht bij Volkswagen, maar ook veel andere fabrikanten bleken vergelijkbare software te gebruiken. SDEJ heeft tegen vijf autofabrikanten rechtszaken lopen.