Corendon zet KLM aan de kant en vliegt zelf naar Curaçao

Touroperator en luchtvaartketen Corendon gaat vanaf november zelf naar Curaçao vliegen. Dat doet het met vliegtuigen die het leaset van de Spaanse maatschappij World2Fly. Corendon werkte tot nu toe samen met KLM om reizigers naar het Caribische eiland te vervoeren, maar vindt het vanwege de duizend hotelkamers die het daar heeft “essentieel om om zich te verzekeren van voldoende vluchtcapaciteit”.

De Corendon-vluchten gaan vijf keer per week non-stop tussen Schiphol en de Curaçaose luchthaven Hato en in de zomermaanden zelfs zes keer per week. De vluchten zullen worden uitgevoerd met een Airbus A350-900 met plek voor meer dan vierhonderd passagiers. Twee derde van de beschikbare tickets wordt als onderdeel van pakketreizen verkocht, een derde is los te boeken.

Volgens Corendon is het ook voor de bewoners van Curaçao belangrijk dat er voldoende capaciteit is op de route naar Schiphol. Daardoor gaan de prijzen omlaag. Met de vluchten van Corendon gaat de capaciteit op de route naar Schiphol met zo’n derde omhoog. De reisaanbieder gaat ook cabinepersoneel werven op het eiland en wil dat Papiamento naast Nederlands en Engels een van de voertalen op de vluchten wordt.

De eerste nieuwe vlucht gaat op 3 november.