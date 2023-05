Energiebedrijf Tsjechische miljardair breidt uit in Nederland

Het energiebedrijf van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky neemt een gasgestookte elektriciteitscentrale in Pernis over. EP koopt die centrale van investeerder Castleton Commodities. In een andere gascentrale in de Rotterdamse haven neemt EP een belang van 50 procent over. Energiebedrijf Eneco houdt de andere helft van de centrale in handen.

Het is niet bekend hoeveel de onderneming voor de centrales betaalt. Eerder dit jaar kocht EP al twee energiecentrales en het Zeeuwse energiebedrijf PZEM. Het bedrijf van Kretinsky heeft nu gascentrales met een gezamenlijk opwekvermogen van 2,6 gigawatt. Daarmee is het bedrijf de derde uitbater van energiecentrales in Nederland.

EP is buiten Nederland ook actief in Tsjechiƫ, Slowakije, Duitsland, Italiƫ, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland. Kretinsky is daarnaast ook actief als investeerder. Zo heeft hij een groot belang in PostNL en de Britse branchegenoot Royal Mail.

Verder is hij eigenaar van voetbalclub Sparta Praag en investeerde hij in West Ham United, dat vorige week ten koste van AZ de finale van de Conference League bereikte. Ook probeerde hij in 2019 het Duitse groothandelsbedrijf Metro over te nemen. Dat is in Nederland bekend van groothandelsketen Makro.