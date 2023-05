Groei economische bedrijvigheid eurozone neemt af in mei

De economische bedrijvigheid in de eurozone is in mei opnieuw gegroeid, maar wel minder hard dan een maand eerder. De groei is vooral te danken aan de dienstensector, met daarin bijvoorbeeld toerisme, horeca en detailhandel. Daarmee werd de krimp in de industriesector gecompenseerd, maakte marktonderzoeker S&P Global bekend op basis van zijn index die de activiteit in de industrie en dienstensector bijhoudt.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, daalde naar een stand van 53,3, van 54,1 een maand eerder. Een niveau van 50 of meer duidt op groei. Het cijfer lag iets onder de verwachting van economen.

De groei van de dienstensector viel wat lager uit dan voorzien. Ook viel de krimp van de industrie groter uit dan verwacht door een verdere daling van de vraag naar goederen. De mate van activiteit in de industrie nam daarbij af tot het laagste niveau in drie jaar. Economen verwachten dat de economie van de eurozone in het tweede kwartaal wel zal groeien, dankzij de opleving in de dienstensector. In het eerste kwartaal groeide de economie van de eurolanden met 0,1 procent op kwartaalbasis.

In Duitsland, de grootste economie van het eurogebied en de belangrijkste handelspartner van Nederland, nam de bedrijvigheid sterker dan verwacht toe en was in mei voor de vierde maand op rij sprake van groei. Dat was volledig te danken aan de groei in de dienstensector, die uitkwam op het hoogste niveau in 21 maanden. De Duitse industrie liet wel weer een krimp zien, waarbij de activiteit afnam tot het laagste niveau in drie jaar. De Duitse economie blijft daarmee balanceren op de rand van een recessie.

In Frankrijk nam het groeitempo van de economische bedrijvigheid af tot het laagste niveau in vier maanden. Dat kwam doordat de groei in de dienstensector lager uitviel dan een maand eerder. De krimp van de industrie viel daarbij wat lager uit dan in april.